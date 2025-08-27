Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mutirão oferece orientação jurídica e documentos gratuitos para mulheres em municípios de SC

Ações, com a participação da Defensoria Pública, ocorrerão em Antônio Carlos e Maravilha nesta semana; os serviços serão ofertados...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, terá um evento de encerramento do Agosto Lilás, em combate a violência contra as mulheres, no sábado (30), com a participação da DPE (Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre este importante evento!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.