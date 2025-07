Mutirão terá mais de 50 vagas de emprego para atrações turísticas de Balneário Camboriú Grupo Oceanic oferece vagas de nível médio e superior com benefícios para quem busca emprego em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 02h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Quem está em busca de emprego em Balneário Camboriú pode ter uma oportunidade nesta sexta-feira (4). O Grupo Oceanic, responsável por atrações turísticas na cidade, fará um mutirão para várias áreas. Serão mais de 50 vagas de início imediato para cargos de nível médio e superior.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e como participar do mutirão! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Sábado Mais tem Arraial Solidário com comidas típicas e apoio a projetos sociais em Criciúma

Homem desaparecido há 7 dias no rio Itajaí-Açu ainda mobiliza busca dos bombeiros

Nova ponte da Lagoa da Conceição será aberta nesta sexta; veja números e curiosidades