Na estreia de Ancelotti, Brasil fica no 0 a 0 diante do Equador Em jogo com poucas chances de gol, seleção Brasileira ficou no empate diante dos equatorianos ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 03h15 (Atualizado em 06/06/2025 - 03h15 )

O Brasil ficou no empate na noite desta quarta-feira diante do Equador em Guayaquil pelo placar de 0 a 0. O jogo foi marcado por muitos erros das duas equipes e poucas chances de gol. O duelo, marcou também a estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente da Canarinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse jogo!

