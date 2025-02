Na lista vermelha da Interpol, um dos criminosos mais perigosos de SC é preso em MS Joinvilense possui sete mandados de prisão em aberto e estava foragido desde 2023 ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Alves da Veiga é considerado um dos criminosos mais perigosos de Santa Catarina. Conhecido como “Kidon”, “Kinho” e “Kikito”, ele foi preso nesta terça-feira (28) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Natural de Joinville, no Norte do estado, o suspeito era procurado pela Interpol pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Saiba mais sobre essa importante prisão e suas implicações no combate à criminalidade organizada consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Menino de 10 anos fica indignado com bronca, chama a polícia e denuncia pai por esconder drogas

Trabalhadores temporários: Como garantir que eles sigam os protocolos da empresa?

Celesc é notificada pelo MPSC e tem prazo de 10 dias para responder sobre atrasos nas faturas