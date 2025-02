Na onda do Oscar, filme brasileiro é aclamado no Festival de Berlim O Último Azul, filme brasileiro dirigido por Gabriel Mascaro, foi premiado com o Urso de Prata ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 01h06 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h06 ) twitter

O cinema brasileiro em sido cada vez mais reconhecido mundialmente, prova disso são as indicações ao Oscar de Ainda Estou Aqui. Em meio a esse cenário, o filme brasileiro O Último Azul, de Gabriel Mascaro, foi premiado com o Urso de Prata, considerada a segunda mais importante premiação da 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as conquistas do cinema brasileiro!

