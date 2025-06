Na Ressacada ninguém ganha do Avaí? Veja o desempenho do time como mandante na Série B A campanha do Avaí dentro da Ressacada é responsável por mais de 68% dos pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Time está invicto... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h17 ) twitter

Se tem um lugar em que o Avaí tem se sentido bem é na Ressacada. O Leão está invicto dentro de casa na Série B do Brasileiro e conta com um aproveitamento superior a 70% nos jogos em que foi mandante. Com isso, a expectativa é de manter o número elevado na partida diante do CRB, sábado (7), às 20h30, pela 11ª rodada da competição.

Para mais detalhes sobre o desempenho do Avaí e a importância do apoio da torcida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

