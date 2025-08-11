Logo R7.com
Na volta ao Centreventos Cau Hansen, JEC Futsal é derrotado pelo Minas na Liga Nacional

JEC Futsal perde para o Minas neste domingo (10) e vê cair tabu que durava desde 2012

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O retorno do JEC Futsal ao Centreventos Cau Hansen foi com derrota. Depois de vencer o Esporte Futuro fora de casa, o Tricolor perdeu para o Minas por 2 a 1 neste domingo (10), viu cair um tabu de 13 anos e fica fora do G-4 da Liga Nacional.

