Na volta ao Centreventos Cau Hansen, JEC Futsal é derrotado pelo Minas na Liga Nacional
JEC Futsal perde para o Minas neste domingo (10) e vê cair tabu que durava desde 2012
O retorno do JEC Futsal ao Centreventos Cau Hansen foi com derrota. Depois de vencer o Esporte Futuro fora de casa, o Tricolor perdeu para o Minas por 2 a 1 neste domingo (10), viu cair um tabu de 13 anos e fica fora do G-4 da Liga Nacional.
