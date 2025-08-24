‘Nada apagará a dor’: pai de bebê morta após agressões em SC se manifesta e pede justiça Em nota, família lamenta a perda de Vitória, de 8 meses, e afirma que já buscava acesso aos filhos na Justiça ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O pai da bebê de 8 meses que morreu em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, após dar entrada no hospital com sinais de agressão, se manifestou publicamente nesta semana. Em nota divulgada pelas advogadas que o representam, Leoni Fernandes da Costa lamentou a perda da filha, agradeceu o apoio recebido e afirmou que seguirá lutando por justiça e pela proteção do filho de 3 anos, que sobreviveu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa triste história.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Motorista de Porsche é preso após matar mulher atropelada em evento em SC

SC terá virada no tempo com calorão, friaca, temporais e vendaval em menos de 24h

Quem era a jovem advogada que morreu de choque anafilático em tomografia em SC