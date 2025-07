Nada de demolição: viaduto inacabado em SC passará por obra emergencial após risco de queda A estrutura fica em São Francisco do Sul, Litoral Norte catarinense, e chegou a causar interdição na SC-415 ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h58 ) twitter

A estrutura do viaduto inacabado na SC-415, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte catarinense, passará por obras de recuperação após laudos técnicos descartarem a necessidade de demolição. A contratação emergencial de serviços foi autorizada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

