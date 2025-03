Namorado suspeito de dar cocaína a adolescente que morreu em SC é solto Jovem mantinha um relacionamento de mais de três anos com a vítima; liberdade foi concedida com a aplicação de medidas cautelares ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h46 ) twitter

Novos desdobramentos foram revelados sobre a morte de uma adolescente de 17 anos em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, no último domingo (9). Ela morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, suspeita de ter sido provocada pelo uso de drogas. O namorado da vítima, de 19 anos, foi preso inicialmente, mas liberado após audiência de custódia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse caso trágico.

