‘Não consegue comprar nem uma bala’: o drama de quem tem ‘nome sujo’ em Santa Catarina Consumidores endividados aproveitaram o Feirão Limpa Nome do SPC em Florianópolis para se desvencilhar do nome sujo, que impede empréstimos... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 09h27 ) twitter

Consumidores formam filas para renegociar dívidas no Feirão Limpa Nome da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) no Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis, mesmo sob o sol escaldante do meio-dia de quinta-feira (23).

