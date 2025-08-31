Não deu! Figueirense perde para o Ypiranga e vai disputar a Série C pelo 6º ano consecutivo
Figueirense perde para o Ypiranga no Colosso da Lagoa, não consegue sequer fazer o seu resultado, e termina a Série C
A ‘Batalha de Erechim‘ foi perdida. O Figueirense foi derrotado pelo Ypiranga por 1 a 0 neste sábado (30), no Estádio Colosso da Lagoa, e vai permanecer na Série C do Brasileiro pelo sexto ano consecutivo.
