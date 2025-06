Não é Engenharia, nem Adm: veja qual o curso mais disputado do Vestibular de Inverno da Udesc Concorrência do Vestibular de Inverno 2025 da Udesc varia de acordo com a cota e o curso; candidatos já podem consultar a disputa por... ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 06h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) publicou nesta quarta-feira (25) a homologação das inscrições do Vestibular de Inverno 2025 via análise do histórico escolar. A lista também traz a concorrência por curso e os dados estão disponíveis no site oficial da universidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os cursos mais disputados e as novidades do Vestibular de Inverno 2025 da Udesc!

Leia Mais em ND Mais:

Suspeito de ataque com bomba caseira é preso em Balneário Camboriú

Obras de Elias Andrade, o Índio, ganham mostra gratuita em Florianópolis

Polícia apreende celular de cantora suspeita de mandar atacar Débora Amorim em SC