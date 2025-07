‘Não é favor’: deputado defende rigor na aplicação da lei de inclusão em concursos públicos Nova regra está em vigor em Santa Catarina e garante igualdade de condições a candidatos com TDAH, dislexia ou síndrome de Down; deputado... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 03h17 ) twitter

Desde 12 de junho, estudantes com TDAH, dislexia ou síndrome de Down agora têm garantido por lei o direito a atendimento especializado em vestibulares e concursos públicos realizados por órgãos e instituições públicas do Estado de Santa Catarina. A regra já está em vigor e busca tornar os processos seletivos mais justos para quem enfrenta dificuldades específicas de aprendizagem.

Saiba mais sobre a importância dessa lei e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

