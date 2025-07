‘Não é Não’: MPSC investiga se boates e estádios adotam medidas contra assédio a mulheres Equipe técnica do Ministério Público de Santa Catarina irá averiguar se protocolo para prevenção de violência de gênero é aplicado... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 03h57 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) designou uma equipe técnica para verificar se casas noturnas, boates, shows com venda de bebida alcoólica e estádios esportivos do estado estão adotando medidas práticas para prevenir a violência de gênero. O foco é a implementação do Protocolo “Não é Não”, previsto em lei federal, que orienta o acolhimento imediato e respeitoso a mulheres vítimas de assédio ou agressão nesses locais.

