‘Não existe plano perfeito’: empresário que forjou a própria morte em SC ganharia R$ 2 milhões
Um empresário do Meio-Oeste do estado é acusado de assassinar um homem para forjar a própria morte, em São Cristóvão do Sul; em entrevista...
Edilson Paulo Peter, acusado de assassinar um homem para forjar a própria morte e obter lucro com a fraude, revelou ao jornalista Roberto Cabrini que, caso o plano tivesse dado certo, ele lucraria cerca de R$ 2 milhões.
