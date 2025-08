‘Não há controle’: diretor do TCE rebate ‘erro de digitação’ em bolsas do Universidade Gratuita Sidney Tavares Júnior afirma que possíveis alunos milionários recebendo bolsas do programa mostram que não havia fiscalização adequada... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 22h37 ) twitter

O diretor-geral de Controle Externo do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina), Sidney Tavares Júnior, afirmou que os possíveis erros de digitação em alunos milionários do Universidade Gratuita mostram que “não há controle” sobre as bolsas do programa. A declaração foi feita após o governo estadual identificar que 18 alunos com patrimônio acima de R$ 200 milhões teriam, na verdade, cadastrado as informações incorretamente.

