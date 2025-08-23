Não pode baixinha? As regras inusitadas para eleger a realeza da Oktoberfest Blumenau Com o prazo se esgotando, candidatas devem estar atentas aos requisitos para disputar a realeza da Oktoberfest Blumenau ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 08h37 ) twitter

Com o prazo de inscrições para a realeza da Oktoberfest Blumenau se encerrando em menos de 10 dias, as candidatas devem estar atentas a uma série de regras específicas. Além da exigência de altura mínima de 1,60m, o edital define uma série de condições que vão desde a nacionalidade até o estado civil, limitando quem pode disputar o cobiçado título de Rainha e Princesas da festa.

Saiba mais sobre as exigências e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

