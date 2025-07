‘Não queremos vocês aqui’: Zanatta critica migrantes de esquerda em SC por reduto conservador Deputada federal diz ser contrária a migração de pessoas com pensamento de esquerda e afirma estar preocupada com mudança do perfil... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 01h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 01h55 ) twitter

Diante da notícia de que Santa Catarina é o estado que mais recebe migrantes do Brasil, a deputada federal Júlia Zanatta (PL) manifestou preocupação com a possível mudança no perfil do eleitorado catarinense. Durante conversa com a reportagem do ND Mais, a deputada foi categórica. “A esquerda fala tão mal de SC que não vai querer migrar pra cá, né? Aqui é péssimo pra esquerdista. É muita opressão! Não venham. Não queremos vocês aqui”, afirmou. Zanatta ainda complementou: “Chamam o estado de fascista e depois procuram emprego aqui? Curioso”.

Para saber mais sobre as declarações polêmicas de Júlia Zanatta e o impacto da migração em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

