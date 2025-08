‘Não serve para nada’: governador defende demolição da ‘maior mesa de sinuca’ de SC A estrutura de São Francisco do Sul está comprometida, mas a contratação de serviços para restauração foi autorizada pelo Departamento... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h57 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) defendeu a demolição da estrutura do viaduto inacabado que fica na SC-415, em São Francisco do Sul. Conhecida como “maior mesa de sinuca”, a estrutura está comprometida e chegou a causar uma interdição na rodovia do Litoral Norte catarinense.

Para saber mais sobre essa polêmica e as implicações da demolição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

