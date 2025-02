‘Não sou assassina’: suspeita de envenenar bolo deixa mensagem antes de morrer Deise dos Anjos, a principal suspeita de envenenar família com arsênio em Torres (RS), foi encontrada morta na prisão; camiseta encontrada... ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 15/02/2025 - 18h06 ) twitter

Deise Moura dos Anjos, principal suspeita no caso do bolo envenenado com arsênio que matou três pessoas em Torres (RS), deixou uma mensagem em uma camiseta antes de morrer. Ela foi encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba na última quinta-feira (13).

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

