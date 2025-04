‘Não vendemos apenas jogos, e sim sonhos’, diz dono de lotérica após bolão milionário em SC O bolão de seis cotas foi o ganhador do prêmio milionário da Mega-Sena do último sábado (19); aposta vencedora foi feita em uma lotérica... ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h05 ) twitter

Neri Menegatti fala da alegria de ver um bolão milionário em Concórdia, no último sábado (19). – Foto: Arquivo Pessoal/ND “Sempre falo que não atendemos somente pessoas, mas cultivamos uma amizade com nossos clientes. Não vendemos apenas jogos, e sim sonhos, de que algum dia alguém acerte na loteria.” A frase, dita com orgulho, é de Neri Menegatti, o dono da Lotérica Menegatti, em Concórdia, no Alto Uruguai catarinense, após um bolão milionário feito em seu estabelecimento ser o único a acertar as seis dezenas do concurso 2.854 da Mega-Sena, no último sábado (19). O bolão milionário levou sozinha o prêmio de R$ 52.035.653,46, que será dividido entre seis cotas. O bolão vencedor foi feito diretamente na lotérica, com nove jogos de seis dezenas. Cada cota custou apenas R$ 10.

