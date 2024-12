Natal de Florianópolis tem apresentações no Palácio Cruz e Sousa; veja programação Duas apresentações de corais catarinenses serão realizadas nos dias 5 e 17 de dezembro, como parte da programação natalina; acesso... ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 16h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h10 ) twitter

Após o adiamento das apresentações devido às condições climáticas, foram definidas as novas datas dos concertos que fazem parte da programação do Natal de Florianópolis. As apresentações vão ocorrer nesta quinta-feira (5) e no dia 17 de dezembro, no Palácio Cruz e Sousa. O acesso ao evento é gratuito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação!

