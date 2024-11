Natal de Joinville: saiba como aproveitar o circuito de atrações natalinas de terça a domingo Natal de Joinville: saiba como aproveitar o circuito de atrações natalinas de terça a domingo ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h29 ) twitter

Natal de Joinville

Joinvilenses e turistas já têm a oportunidade de aproveitar as atrações do Natal de Joinville, que está repleto de encantos para toda a família. Montado com um circuito natalino, o evento visa proporcionar passeios e diversão, com destaque para a iluminação especial e atrações para todos os gostos.

