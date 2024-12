Natal Encanto em Itajaí contará com música, gastronomia e diversas atrações; veja programação Papai Noel também estará presente em desfile do Natal EnCanto com diversos personagens netalinos

ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share