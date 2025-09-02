Natural de Camboriú, homem morre após cair de penhasco de 60 metros com carro
Silvio dos Santos chegou a ser resgatado pelo helicóptero Arcanjo, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda de penhasco...
Uma das vítimas que caíram de um penhasco com o carro em Major Gercino no último sábado (30), não resistiu aos ferimentos e morreu. Natural de Camboriú, Silvio dos Santos tinha 56 anos de idade. Silvio foi velado na Central de Luto de Camboriú e sepultado às 14h desta segunda-feira (1º), no Cemitério Municipal. No dia do acidente, ele apresentava cortes na cabeça, fratura de fêmur e dificuldade respiratória devido à aspiração de água.
