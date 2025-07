Navegantes terá recuperação da restinga com 6,5 mil novas mudas Iniciativa ambiental busca reverter danos à restinga causados por lixo, pets soltos e espécies invasoras. ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h57 ) twitter

Um projeto de grande escala para a recuperação ambiental está em andamento nas praias de Navegantes, visando restaurar a restinga costeira, um ecossistema fundamental para a proteção do litoral catarinense. A iniciativa da Portonave, terminal portuário da cidade, sob o formato de um Plano de Recuperação de Área de Preservação Permanente Degradada (PRAD), prevê a restauração de uma área total de 38.400 metros quadrados.

