Navio de guerra equipado com helicóptero e canhões chega a SC para visitação

Navio de guerra pertence ao 1° Esquadrão de Escolta, com sede no Rio de Janeiro, e poderá ser visitado em Itajaí no sábado (9)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um navio de guerra da Marinha do Brasil estará aberto para visitação em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, neste sábado (9). A Fragata União (F45) poderá ser visitada pelo público no Píer Turístico, das 13h às 17h.

