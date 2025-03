ND Mais é reconhecido como quinta empresa digital que mais cresce no Brasil Portal se destacou em ranking nacional que reconhece o desempenho e tráfego na web em todo país. ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais atinge marco significativo ao ser eleito como uma das 10 empresas online de crescimento mais rápido no Brasil. A análise foi feita pela Similarweb a partir do comparativo de visitantes únicos ano a ano.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e descobrir mais sobre esse impressionante crescimento!

Leia Mais em ND Mais:

Atacada com garfo de churrasco, mulher fica em estado grave, em Itajaí

Projeto “São José, 275 anos” celebra a história da cidade e propõe pensar o futuro

Condenado a 51 anos no Pará, foragido é preso em SC e ajuda polícia a encontrar comparsa