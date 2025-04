ND Mais expande cobertura nacional com investimento em Brasília e São Paulo Portal ND Mais alcança 1,1 bilhão de acessos em 2024 e mira consolidação como referência nacional em jornalismo com propósito ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h06 ) twitter

Com mais de 1,1 bilhão de pageviews e 402 milhões de usuários únicos em 2024, o portal ND Mais dá um novo e importante passo em sua trajetória de crescimento e consolidação no cenário nacional. Líder absoluto em Santa Catarina, o portal agora expande sua presença para dois polos estratégicos do Brasil: Brasília, centro das decisões políticas, e São Paulo, coração econômico do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa expansão!

