Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

NDFM Joinville celebra 3 anos de história e conexão com os ouvintes

Rádio NDFM oferece música, informação e compromisso com Joinville e região.

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Rádio NDFM Joinville comemora três anos no ar, consolidando-se como uma das principais emissoras da região Norte catarinense. Desde sua estreia, a NDFM se destaca por oferecer uma programação variada, que combina música, informação e entretenimento, sempre com foco em estar próxima da comunidade e dos ouvintes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa celebração e a trajetória da rádio!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.