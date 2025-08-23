NDFM Joinville celebra 3 anos de história e conexão com os ouvintes
Rádio NDFM oferece música, informação e compromisso com Joinville e região.
A Rádio NDFM Joinville comemora três anos no ar, consolidando-se como uma das principais emissoras da região Norte catarinense. Desde sua estreia, a NDFM se destaca por oferecer uma programação variada, que combina música, informação e entretenimento, sempre com foco em estar próxima da comunidade e dos ouvintes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa celebração e a trajetória da rádio!
