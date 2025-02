NDTV Joinville abre inscrições para 5ª edição do Concurso de Desenho; saiba como participar Concurso será realizado de 10 a 28 de fevereiro de 2025; podem participar alunos de escolas públicas e particulares ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 09h26 ) twitter

Com o tema “Joinville do Futuro”, a 5ª edição do Concurso de Desenho da NDTV Record homenageia muito mais do que os 174 anos da cidade do Norte catarinense. A partir desta segunda-feira (10), estudantes de todas as escolas do município são convidados a colocar a criatividade em prática e desenhar o que esperam para o futuro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

