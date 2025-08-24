NDTV RECORD anuncia novidades no Balanço Geral Mudanças no Balanço Geral reforçam inovação e proximidade com o público da NDTV RECORD ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 08h57 ) twitter

A partir da próxima segunda-feira (25), o Balanço Geral entra em uma nova fase, trazendo mudanças no formato, inovações e reforço para o time de comentaristas. Entre as novidades, o público passa a acompanhar Cláudio Cathcart como comentarista esportivo, que estreia no novo horário do bloco de esportes, exibido diariamente às 12h20.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades do Balanço Geral!

