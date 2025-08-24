NDTV RECORD anuncia novidades no Balanço Geral
Mudanças no Balanço Geral reforçam inovação e proximidade com o público da NDTV RECORD
A partir da próxima segunda-feira (25), o Balanço Geral entra em uma nova fase, trazendo mudanças no formato, inovações e reforço para o time de comentaristas. Entre as novidades, o público passa a acompanhar Cláudio Cathcart como comentarista esportivo, que estreia no novo horário do bloco de esportes, exibido diariamente às 12h20.
