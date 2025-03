NDTV – RECORD brilha com transmissão do Paulistão e promete mais no Campeonato Brasileiro Sucesso de audiência com os jogos do Paulistão, transmissão da NDTV-RECORD promete ainda mais no Campeonato Brasileiro em 2025 ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 18h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h28 ) twitter

As transmissões da NDTV-RECORD no Paulistão têm batido recordes consecutivos, em uma verdadeira prévia do que o torcedor pode esperar para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com show de imagens e tecnologia, o torcedor tem acompanhado um novo jeito de ver os jogos com uma equipe de alto nível em cada partida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

