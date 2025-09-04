NDTV RECORD Itajaí completa 39 anos de informação e conexão com a comunidade
A emissora acompanhou de perto o crescimento da cidade e da região, registrando grandes acontecimentos e dando voz à população.
A NDTV RECORD Itajaí chega aos 39 anos consolidada como uma das principais referências em comunicação na região. Essa trajetória é marcada pela credibilidade, sempre pautada pela cobertura jornalística regional diferenciada e pela conexão com o público.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa importante trajetória!
