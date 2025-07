NDTV RECORD prepara cobertura especial para o 42º Festival de Dança de Joinville Considerado o maior do mundo pelo Guinness, o festival terá estúdio próprio da NDTV RECORD, entrevistas, bastidores e encerramento... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 05h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 05h55 ) twitter

Nilson Bastian

Reconhecido como o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book, o Festival de Dança de Joinville chega à sua 42ª edição e será realizado de 21 de julho a 2 de agosto. Com o tema “O Seu Lugar no Mundo”, o evento oferece uma programação diversificada, incluindo a Mostra Competitiva, Palcos Abertos, Noites Especiais, Festival Meia Ponta, Festival 40+, Dança para Todos, Encontro das Ruas, Feira da Sapatilha, Museu da Dança, além de cursos, oficinas, workshops e masterclasses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai acontecer no festival!

