NDTV RECORD transmite Fluminense x Vasco pelo Brasileirão neste sábado Rivais cariocas, Fluminense x Vasco chegam embalados após as classificações na Copa do Brasil no meio da semana ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h16 ) twitter

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (24) pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva da NDTV RECORD na TV aberta. A bola rola a partir das 18h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), mas a partir das 18h você já acompanha todos os detalhes no Aquecimento Futebol.

Não perca nenhum detalhe desse grande confronto! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

