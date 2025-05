Negligência? Saiba por que a morte da atriz mirim Millena Brandão entrou na mira da polícia Millena, que atuou na série "Sintonia" da Netflix, passou por três hospitais em SP com sintomas graves antes de falecer; menina teve... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A morte da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, está sendo tratada como “suspeita” pela Polícia Civil de São Paulo. O 101º DP (Jardim Imbuias) instaurou inquérito após os pais da jovem artista registrarem Boletim de Ocorrência alegando negligência médica. O IML (Instituto Médico Legal) realiza perícias para esclarecer as causas da morte da menina, ainda indeterminadas.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dia das mães: Alpha FM e Beiramar Shopping lançam promoção especial

‘Era minha esposa no chão’, diz bombeiro sobre atropelamento com morte em SC

Ministério Público cobra resposta rápida e INSS tem prazo para ressarcir beneficiários