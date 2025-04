Negligência? Seis em cada dez médicos não praticam exercícios físicos, mostra levantamento Pesquisa aponta ainda que a sobrecarga de trabalho afeta a vida pessoal e prejudica diagnósticos; cerca de 40% dos médicos possuem... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 04h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 04h05 ) twitter

Com uma extensa jornada de trabalho, que pode ultrapassar 60 horas semanais, mais de 59% dos médicos brasileiros não mantêm uma rotina de exercícios físicos. É o que aponta o estudo “Qualidade de Vida dos Médicos”, realizado pelo centro de pesquisas da Afya, hub de educação e soluções para a área médica. A longo prazo, essa negligência com o próprio bem-estar pode corroborar com problemas de saúde física e mental.

