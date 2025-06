Negociação está ‘99% certa’ para retomada de voos comerciais no Aeroporto de Forquilhinha Em entrevista ao portal ND Mais, prefeito José Cláudio Gonçalves confirma avanço nas tratativas e prevê início da operação comercial... ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Forquilhinha segue avançando com o objetivo de reabrir o Aeroporto Diomício Freitas para voos comerciais ainda neste ano. Em entrevista ao portal ND Mais, o prefeito José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, garantiu que a negociação está avançada com uma companhia aérea e confirmou nomes para a composição da nova gestão, que tem posse oficial marcada para o dia 15 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a retomada dos voos!

Leia Mais em ND Mais:

Cidade do litoral catarinense se torna nova ‘fronteira de luxo’ do mercado imobiliário

Festival de Rock de Blumenau terá atrações nacionais e entrada gratuita em julho

Obras na avenida Marcos Konder entram em nova fase e alteram trânsito no Centro de Itajaí