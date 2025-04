‘Negou dinheiro’: homem é esfaqueado por morador de rua em Chapecó O caso aconteceu no Calçadão Rodolfo Maurício Hirsch, no centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h26 ) twitter

Um homem de 50 anos foi esfaqueado por morador de rua após negar dinheiro, por volta das 18h12 de sábado (5). O caso aconteceu no Calçadão Rodolfo Maurício Hirsch, no centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

