Nem o intenso movimento de Carnaval na BR-101 mobilizou a Arteris Litoral Sul Apesar do intenso movimento na BR-101 em toda sua extensão, em Santa Catarina, a Arteris Litoral Sul não disponibilizou todas suas... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h26 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) alertou e a própria Arteris Litoral Sul informou o horário de pico da volta do Carnaval, pela BR-101. Pois às 11h30 desta quarta-feira (5) – dentro dessa janela de intenso movimento – a praça de pedágio localizada em Palhoça, no sentido Norte, estava com cinco cancelas ativas das oito disponíveis para pagamento em dinheiro ou cartão.

Para mais detalhes sobre a situação no pedágio e as declarações da Arteris, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

