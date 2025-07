‘Nenhum tipo de falsificação’, diz defesa de técnica demitida por vender atestados falsos em SC Investigada era técnica em Radiologia e atuava no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 05h37 ) twitter

A defesa da mulher investigada por vender atestados médicos falsos no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, afirma que não há qualquer prova do envolvimento dela no caso. Ela também foi demitida da unidade por justa causa.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

