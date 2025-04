Neuronavegador: o que é tecnologia de ponta utilizada pela primeira vez em hospital de SC IMAS/Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque realizou, em março, primeiras cirurgias com a tecnologia ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 22h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O IMAS/Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque realizou as primeiras cirurgias de coluna utilizando o neuronavegador, equipamento que utiliza tecnologia de ponta voltada para precisão em procedimentos complexos.

Saiba mais sobre essa inovação e suas implicações no tratamento de pacientes no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Ela está traumatizada’, diz advogado sobre menina que foi sequestrada pelo pai em SC

VÍDEO: Carro com carga de maconha foge da PRF com manobras perigosas e capota em Itajaí

Catarinenses estão entre os que mais solicitaram consignado CLT; veja ranking de estados