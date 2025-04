Neve em SC? Conselho aprova parque que pode atrair 1 milhão de visitantes por ano Expectativa é que parque de neve localizado em Balneário Camboriú gere 600 empregos diretos ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho da Cidade de Balneário Camboriú aprovou o projeto do Ski Planet, um parque de neve que será implantado no bairro Nova Esperança. A aprovação foi nesta terça-feira (8), com 13 votos favoráveis e uma abstenção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Grave acidente entre caminhões e carros deixa três mortos e interdita BR-116 em SC

Valor do dólar dispara nesta terça (8), com tarifa de 104% dos EUA sobre a China

Florianópolis vai afundar? Mar pode ‘engolir’ cidades de SC em menos de 75 anos, revela estudo