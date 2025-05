Neve no outono? Frente fria traz temperaturas abaixo de 0°C e pode transformar paisagens de SC Primeira massa de ar polar do outono chega com temporais, queda brusca de temperatura e risco de geada ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 04h55 ) twitter

Santa Catarina se prepara para uma mudança expressiva nas condições climáticas a partir da próxima semana. A previsão é que entre os dias 27 e 28 de maio (terça e quarta-feira), uma intensa frente fria avance pelo estado. O fenômeno deve provocar temporais localizados, com fortes chuvas, rajadas de vento, risco de granizo, queda nas temperaturas e até possibilidade de neve em SC.

