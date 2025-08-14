Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Ney Capoeira’: quem era homem executado a tiros enquanto caminhava no Litoral de SC

Claudinei Bueno Felix foi executado a tiros no bairro São Paulo, em Navegantes, na manhã desta quarta-feira (13)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O homem executado a tiros em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (13) foi identificado pelas polícias Militar e Civil como Claudinei Bueno Felix. Ele era conhecido no local como Ney Capoeira.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.