‘Ney Capoeira’: quem era homem executado a tiros enquanto caminhava no Litoral de SC
Claudinei Bueno Felix foi executado a tiros no bairro São Paulo, em Navegantes, na manhã desta quarta-feira (13)
O homem executado a tiros em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (13) foi identificado pelas polícias Militar e Civil como Claudinei Bueno Felix. Ele era conhecido no local como Ney Capoeira.
