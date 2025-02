Neymar estreia com a camisa 10 do Santos na Vila Belmiro De volta ao Santos, Neymar entrou no início do segundo tempo na partida contra o Botafogo-SP ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 03h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 03h26 ) twitter

Neymar estreou com a camisa 10 do Santos na noite desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, diante do Botafogo-SP.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa estreia emocionante!

