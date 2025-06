Neymar toma decisão final sobre futuro no Santos Renovação de Neymar com o Santos foi revelada com exclusividade no Esporte Record, na tela da NDTV RECORD, neste domingo (8) ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h57 ) twitter

O Esporte Record, apresentado por Cleber Machado e Paloma Tocci, revelou com exclusividade, na noite do último domingo (8), que Neymar permanecerá no Santos até dezembro de 2026. “O primeiro passo foi dado quando o Santos convenceu o pai de Neymar a parcelar os direitos de imagem referentes aos cinco primeiros meses, até dezembro de 2026. Cerca de R$ 95 milhões deveriam ser pagos até 30 de julho, mas a NR Sports aceitou o parcelamento até dezembro da próxima temporada”, disse o jornalista Fabiano Farah durante o programa.

