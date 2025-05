‘Ninguém vai ficar para trás’, diz presidente do INSS sobre os 480 mil pedidos de reembolso Presidente do INSS fala com jornalistas sobre notificações a aposentados vítimas de fraudes em descontos associativos do Instituto... ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 07h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O presidente do INSS, Gilberto Waller, disse nesta quarta-feira (14) que nenhum beneficiário do Instituto que teve descontos indevidos revelados pela fraude no INSS vai ficar para trás. Waller concedeu entrevista coletiva em Brasília, ao lado do presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, para explicar detalhes sobre o funcionamento do sistema onde beneficiários e entidades apresentam documentos sobre descontos.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Real Time Big Data: Tarcísio lidera pesquisa para governo de São Paulo

Dono de salão de luxo acusado de matar garçom em São José é julgado nesta quarta-feira

Guga Kuerten entra o Hall da Fama do COB